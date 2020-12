Mandello. La nuova piazza del Sacro Cuore: lavori al via

Oggi la consegna del cantiere del nuovo piazza del Sacro Cuore

Lavori al via: si rifarà il sagrato della chiesa, marciapiedi e parcheggi

MANDELLO – Uno degli interventi preparato nei primi cinque anni di amministrazione comunale ora è pronto per partire: questa mattina il comune di Mandello ha consegnato il cantiere dell’area del piazzale del Sacro Cuore all’azienda incaricata della sua riqualificazione.

L’intervento prevede un investimento di 450 mila euro da parte del Comune ed è stato vinto, con gara d’appalto, da un’impresa bergamasca. In mattinata è in programma l’incontro con la direzione dei lavori per definire le operazioni. Si inizierà ad allestire l’area di cantiere ed è probabile che l’intervento vero e proprio entri nel vivo a partire da gennaio.

La riqualificazione prevede l’ampliamento del piazzale della chiesa e la sua ripavimentazione, con lo spostamento della sede stradale, l’ampliamento del parcheggio esistente e nuovi passaggi pedonali.