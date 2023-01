Mandello. Lotteria di Natale da record: imbucate 9348 tessere

Inserite quasi 3 mila tessere in più rispetto allo scorso anno

L’assessore Nessi: “Siamo soddisfatti, significa che i 117 negozi aderenti hanno avuto un buon giro d’affari durante il periodo delle festività”

MANDELLO – 9348 tessere imbucate, quasi 3 mila tessere in più rispetto al 2022, e quasi 1,9 milioni di euro in giro d’affari. Questi i numeri della Lotteria di Natale, che come da tradizione si è svolta ogni anno a Mandello nel periodo delle festività, e ha visto la partecipazione delle realtà commerciali del paese, oltre che del Comune. Rispetto alle passate edizioni, i risultati segnati sono degni di nota, contando che nel 2022 sono state imbucate 6754 tessere.

In palio per i fortunati estratti 50 premi, tutti buoni spesa aventi differenti importi e spendibili presso i 117 negozi aderenti all’iniziativa entro il 30 giugno 2023. Non nasconde il compiacimento Silvia Nessi, assessore al Turismo e al Commercio: “Sono contenta dell’esito di questa lotteria. Per un mese abbiamo avuto un buon giro d’affari negli esercizi commerciali che hanno scelto di partecipare: vuol dire che l’economia in paese, fatta di piccole attività, sta funzionando. Penso che commercianti, baristi e ristoratori siano piuttosto soddisfatti, considerato che oltre agli importi registrati grazie ai bollini, che per essere ottenuti necessitavano una spesa di almeno 10 euro, ci saranno stati altri acquisti a prezzi inferiori, senza contare che alcuni cittadini magari hanno deciso di non partecipare alla raccolta delle tessere”.

Ciascuna tessera imbucata aveva un valore di 200 euro, considerato che per essere regolare dovevano esserci incollati 20 bollini, dal valore di 10 euro l’uno. “In totale – prosegue l’assessore Nessi – abbiamo stampato 13 mila tessere: tenendo presente che quelle imbucate sono state 9348, significa che circa 3500 tessere non sono state consegnate, benché tutte siano state distribuite”.

I buoni, la cui somma complessivamente ammonta a 6.100 euro, potranno essere ritirati a partire da domani, mercoledì, fino al 28 febbraio, presso la struttura 1 in via Manzoni 44, Struttura 1, durante gli orari d’apertura.

Qui l’elenco completo dei numeri estratti.