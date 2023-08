Mandello. Spiaggia Olcio, arrivata la nuova gestione provvisoria

Fino a settembre ecco come sarà gestito parte del lungolago di Olcio

Porzione di spiaggia adibita a lettini e ombrelloni. Chiosco utilizzato come deposito, in attesa della nuova struttura

MANDELLO – Lettini, ombrelloni, qualche sedia e tavolini hanno fatto capolino sul lungolago di Olcio, frazione di Mandello, lasciando intendere che ci sono novità in corso sul litorale: è infatti arrivato un gestore a occuparsi della spiaggia, anche se solo in via provvisoria, anteprima di nuovi sviluppi che andranno in scena solo nelle prossime stagioni.

“Quest’anno l’amministrazione della spiaggia di Olcio sarà molto semplice – spiega Andrea Tagliaferri, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici -. Al gestore sarà in carico la pulizia della spiaggia e la manutenzione ordinaria, con possibilità di mettere, come già fatto, i lettini su un tratto del litorale. Nella struttura dove sorgerà il nuovo chiosco, attualmente un deposito, potrà collocare sia il materiale utilizzato sulla spiaggia, sia bibite, gelati e altri alimenti in vendita”.

L’attuale gestione si protrarrà fino al termine di settembre. “Si tratta di una soluzione provvisoria – precisa Tagliaferri – per i prossimi anni è previsto un progetto più avanzato, in cui è inclusa la creazione di un chiosco vero e proprio, dato in concessione per più anni”.

Con la realizzazione della struttura e relativa assegnazione si concluderebbe ufficialmente il primo lotto di lavori compiuti sul lungolago, che hanno visto concretizzarsi gli attuali percorsi pedonali, uno su strada e l’altro a lago, la piantumazione del verde e l’installazione dell’illuminazione pubblica.

“Il secondo lotto verrà invece affidato all’inizio del prossimo anno, abbiamo già tutte le autorizzazioni necessarie di Soprintendenza e Provincia. Consisterà nel completamento del marciapiede a lato della strada, che dal molo arriverà fino alla Chiesa di Sant’Eufemia verso Mandello. Annessi in questo step anche interventi per proseguire il camminamento sull’area lago. Per quanto riguarda il terzo lotto invece, sono previsti lavori nel parcheggio a nord del lungolago, direzione Lierna, che consentiranno di ampliare la zona di sosta, con spostamento anche dell’attuale rotonda”, conclude il vicesindaco.