Natale. Presepi e sfilata dei carri: a Mandello la tradizione si rinnova

Il ritorno di due iniziative cardine del Natale mandellese

Dopo due anni di assenza, ci sarà la sfilata dei carri la Vigilia di Natale. Dall’8 dicembre al via il concorso ‘Andando per presepi’

MANDELLO – Sarà un Natale al sapore della tradizione a Mandello: oltre a rinnovarsi l’iniziativa ‘Andando per presepi’, con l’esposizione in vari punti del paese, frazioni comprese, di presepi resi visibili e accessibili ai visitatori, tornerà dopo due anni di assenza la sfilata dei carri, che come di consueto si svolgerà la sera del 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Un evento unico che tanto è mancato ai mandellesi e vedrà sfilare 16 carri accuratamente preparati dalle associazioni, in un percorso che dalla Chiesa del Sacro Cuore si snoderà fino a Piazza Garibaldi, punto d’approdo dei mezzi.

Saranno invece 22 i partecipanti al concorso ‘Andando per presepi’, che metteranno in mostra ai passanti i loro allestimenti. “Sono davvero felice di vedere il ritorno delle tradizioni, quelle vere, quelle che fanno sentire vicini i cuori delle persone”, ha commentato l’assessore al Turismo Silvia Nessi.

Qui disponibile il pieghevole con elenco e mappa del concorso ‘Andando per presepi’, attivo dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, e l’elenco dei partecipanti alla sfilata.