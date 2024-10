Oliveto. Protezione Civile: accordo tra quattro comuni per un nuovo gruppo intercomunale

Del gruppo faranno parte i comuni di Oliveto Lario, Magreglio, Bellagio e Lezzeno

Sarà costituito entro un mese circa ed operativo per l’inizio del 2025

BELLAGIO/OLIVETO LARIO – Serata in Biblioteca a Bellagio per la presentazione del progetto Protezione civile intercomunale tra i Comuni di Oliveto Lario, Magreglio, Bellagio e Lezzeno.

All’incontro, a cui hanno preso parte numerosi, erano presenti la Comunità Montana Triangolo Lariano, i sindaci di Oliveto, Federico Gramatica, Magreglio, Danilo Bianchi, Bellagio, Angelo Barindelli e l’assessore di Lezzeno Amedeo Gelpi, oltre che il responsabile della Protezione Civile Erba Laghi Stefano Casartelli.

Come reso noto, i quattro comuni costituiranno il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile entro un mese circa, mentre per la fine dell’anno inizieranno i corsi di formazione per i volontari che saranno così operativi a partire dal 2025.

“Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, ai sindaci e ai comandanti della Polizia Locale di Valmadrera Christian Francese e di Bellagio Paolo Pilatti – il commento del sindaco Gramatica – il fatto che in questa convenzione Oliveto è l’enclave lecchese in Provincia di Como non deve essere un limite ma un valore aggiunto del nostro territorio. Adesso al lavoro per incoraggiare i volontari”.