Sabato a Lierna figuranti e lucie per “La Regina nel Castello”

Sabato la rievocazione sul lago a Lierna

Ecco il programma

LIERNA – E’ in programma per questo sabato (13 luglio) una delle manifestazioni principali dell’estate di Lierna: “La Regina nel Castello” rievocazione storica ispirata alla leggenda del breve soggiorno in prigionia di Adelaide di Borgogna, personaggio storico realmente esistito alla fine del primo millennio.

Alle 15.30 aprirà il villaggio medioevale, con arcieri, giocolieri, mangiafuoco, musici e falconieri. Dalle 18 sarà attivo il servizio cucina a cura del Gruppo Alpini di Lierna.

Alle 21 la manifestazione entrerà nel vivo con lo sbarco della Regina.

La serata sarà allietata dalla presenza delle Lucie Gruppo Manzoniano che daranno la possibilità agli interessati di effettuare un giro sul lago.