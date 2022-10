Un’integrazione dovuta ai mancati prelievi di alcuni cittadini

Punto adibito alla distribuzione dei sacchi resta la sala consiliare vicino al Comune

MANDELLO – Aggiunte a Mandello nuove date per consentire alla cittadinanza di ritirare il sacco rosso prima e dopo il 7 novembre, giorno in cui il nuovo sistema di raccolta entrerà in vigore. Una scelta presa dall’Amministrazione vista la mancata partecipazione di una fetta di cittadinanza alle giornate finora dedicate alla distribuzione dei sacchetti.

Di seguito il calendario aggiornato, che segnala come punto di ritiro la sala consiliare vicino al Comune in Piazza Leonardo da Vinci: