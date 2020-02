Svincolo di Maggiana in gara, a fine mese si aggiudicano i lavori

Aperta la gara d’appalto per la realizzazione dello svincolo di Mandello

Il 27 febbraio si chiude la procedura per assegnare i lavori

MANDELLO – E’ forse l’opera più attesa dai mandellesi, il raccordo che collegherà direttamente la cittadina lariana alla Statale 36, e tra qualche giorno i lavori saranno finalmente assegnati.

E’ stata infatti indetta nei giorni scorsi la gara d’appalto per la realizzazione dello svincolo di Maggiana. Una procedura ad invito gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco.

Circa una quindicina, da quanto appreso, le imprese a cui l’ente provinciale ha rivolto la domanda di partecipazione alla gara e due di loro hanno già effettuato un sopralluogo sul posto.

Il termine per la presentazione delle domande si chiuderà i 27 febbraio. Sul ‘piatto’ ci sono 610 mila euro cofinanziati da Comune e Regione.

Nel frattempo si è chiusa la gara d’appalto per la messa in sicurezza del ‘roccione’ sulla SP72 all’ingresso di Mandello. Una cinquantina le aziende che hanno partecipato, a breve dovrebbe essere reso noto il nome dell’impresa vincitrice. Lo stesso per i lavori nell’area Pra Magno di cui si attende l’ufficializzazione dell’aggiudicazione.