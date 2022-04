Turismo. Affluenza da record a Varenna. Troppa? Il sindaco: “Nessun problema”

Tutto esaurito a Varenna per il periodo pasquale. L’assessore Rossi: “7-8 mila persone al giorno”

Viabilità e problema parcheggi agitano i residenti. Il sindaco: “La conformazione di Varenna non aiuta, ma non si evidenziano oggi criticità su cui intervenire”

VARENNA – Week-end pasquale di super affluenza a Varenna, meta tra le più conosciute e gettonate del lago: già a partire da venerdì stimato il passaggio di oltre 7.000 persone, come riportato da un post Facebook pubblicato dall’assessore Marco Rossi:

“Venerdì, oltre 7.000 persone. Sabato stima oltre 8.000. Hotel, affitta camere e B&B…tutto esaurito. Bar e ristoranti Full, giorno e sera…Oltre 1 ora di coda alla biglietteria della navigazione. Oltre mezz’ora di coda alla biglietteria di Villa Monastero e Villa Cipressi. Che dire, turisti ne abbiamo?”

Raggiunto telefonicamente, l’assessore ci spiega: “Come amministrazione siamo molto soddisfatti. Un’affluenza in generale ordinata e lo stesso Comune di Varenna, anche se con la sua particolare morfologia e dimensione, è riuscito a gestire al meglio le migliaia di turisti che giungevano dai traghetti, dalla stazione ferroviaria e con le proprie auto.

Qualche coda si è formata agli ingressi di Villa Monastero e Villa Cipressi, che dai dati raccolti hanno totalizzato circa 7.000 ingressi nei 4 giorni. Abbiamo stimato (in difetto) circa 7/8.000 visitatori a Varenna al giorno. Un po’ di coda si è formata anche nella zona imbarcadero e posso dire ben gestita dalla Navigazione che si è trovata pronta a questa ondata di turisti”.



“Complice le belle giornate sia Hotel, B & B, affittacamere hanno avuto una occupazione che sfiorava il 100% – aggiunge l’assessore – Lo stesso per la ristorazione e bar, sempre pieni qualsiasi ora del giorno e fino a tarda sera. Anche martedì, a festività passate, ci risulta una forte occupazione alberghiera e ancora tanti turisti che affollano le contrade. Tutto di buon auspicio per la stagione estiva ormai alle porte”.

Le preoccupazioni dei residenti, la risposta del sindaco

Sotto la pubblicazione dell’assessore si sono aggiunti dei commenti critici da parte di alcuni residenti rispetto alla forte presenza di visitatori che avrebbe reso, a detta di alcuni abitanti, la ‘Perla del Lario’ invivibile ancor prima che l’alta stagione entri nel vivo.

Non è dello stesso avviso il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni: “Ritengo che non stia accadendo nulla di straordinario: dal punto di vista turistico la situazione è questa da anni non solo a Varenna, ma in tutti i comuni del lago”.

Sul tema della scarsità di parcheggi, discusso ampiamente sotto il post Facebook, il primo cittadino commenta: “Varenna ha una conformazione urbanistica particolare, con una sola strada che la attraversa. Per queste ragioni, non è possibile moltiplicare i parcheggi a dismisura, ed è normale che l’incremento delle vetture in circolazione comporti lo sviluppo di disagi”.

Per tamponare le problematiche di viabilità, il Comune non è stato con le mani in mano, rimarca il promo cittadino: è stato istituito un senso unico sulla strada principale durante le giornate domenicali, è stato anche interdetto il passaggio di mezzi pesanti per il centro e ha rafforzato i controlli in settimana dotandosi di un vigile in più.

“Quello che i comuni soffrono sono le limitazioni da parte dello Stato nel poter assumere personale atto alla vigilanza, oltre alla mancanza di concorsi per reperirli. Con un numero più elevato di vigili si garantirebbe maggiore scorrevolezza alla viabilità, e incrementerebbe il livello di sicurezza”, prosegue il sindaco Manzoni.

Tornando sul discorso affluenza turistica: “Varenna ha notevole visibilità, non solo durante l’estate: quest’anno abbiamo avuto presenze abbastanza buone anche nei week-end tra gennaio e marzo, grazie al clima favorevole. Chiaramente un sovrannumero di visitatori non favorisce la vivibilità e il godimento del paese in tranquillità, tuttavia al momento non sono state evidenziate criticità che rendano necessario un intervento tempestivo” conclude il primo cittadino.