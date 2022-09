Raggiunta la vendita massima di biglietti, per un totale di quasi 25.000

Estratti i numeri vincenti. Riconoscimenti assegnati anche ai primi tre classificati del concorso “Moto Guzzi, la nascita di un mito”

MANDELLO – Non si hanno ancora numeri precisi sulla partecipazione ai festeggiamenti, rimandati di un anno, per il centenario della Moto Guzzi, eppure l’edizione del Motoraduno 2022 ha già segnato un primato: legato ai biglietti della lotteria venduti. Quasi 25.000 quelli strappati, risultato massimo che si poteva sperare e ottenere.

Di questi, solo quattro fortunati però hanno potuto beneficiare dei premi in palio: una Moto Guzzi v85 Guardia d’onore per il primo classificato, un viaggio a New York e una mini crociera nel Mediterraneo rispettivamente per gli estratti in seconda e terza piazza, e un gilet Motoairbag per il quarto classificato.

A estrarre i numeri vincenti questo pomeriggio in Piazza del Mercato a Mandello, teatro di chiusura della manifestazione, quattro personalità legate per ragioni diverse al Motoraduno: il presidente di Acel Service Giuseppe Borgonovo, il titolare della concessionaria Agostini di Mandello Alberto Agliati, la titolare dell’agenzia Nicole Viaggi di Mandello Nicole Lacorte e Fabio Colombo, product manager di Motoairbag.

A orchestrare le operazioni d’estrazione il sindaco Riccardo Fasoli, insieme ad assessori e consiglieri, spettatori insieme al pubblico dell’atteso evento. Nessun assegnatario dei biglietti vincenti si è presentato istantaneamente sul palco a ritirare i premi, a esclusione del terzo, riscosso da un amico del vincitore che era già rientrato in Germania. Telefonicamente il sindaco ha provato a contattare la proprietaria del primo biglietto vincente, Cinzia, senza però ottenere alcuna risposta.

Da regolamento, i titolari dei biglietti avranno 30 giorni di tempo per farsi vivi e ritirare i premi corrispondenti.

Negli atti conclusivi del Motoraduno attribuiti riconoscimenti anche ai primi tre classificati del concorso grafico e fumettistico “Moto Guzzi, la nascita di un mito”. I partecipanti, tutti non professionisti, hanno visto i loro lavori esposti al pubblico in sala consiliare per tutta la durata della manifestazione, ma alla fine a comporre il podio sono stati il milanese Antonio Bonfilio e il bergamasco Matteo Sizzi con “Dalla nascita alla consacrazione”, aggiudicandosi il primo posto, seguiti da Denise Monachella di Bernate Ticino con “Verso il futuro” e Michele Butta di Lecco con “Moto Guzzi, nascita di un mito”.

Nella commissione predisposta a valutare le creazioni, oltre a tre tecnici (Alessia Buffolo, illustratice e fumettista; Mariangela Tentori, graphic designer; Marzia Galbusera, ex docente del Liceo Artistico “Medardo Rosso), anche il sindaco in qualità di presidente del Comitato Motoraduno Internazionale ed esperto di storia della Moto Guzzi, e l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Doriana Pachera.

A sancire la definitiva conclusione di questi giorni storici per Mandello e la sua casa motoristica, le parole del sindaco Fasoli: “Ringrazio tutte le persone e le associazioni che hanno fatto il massimo per accogliere i guzzisti, a partire dalla Polisportiva qui in piazza fino a tutte le altre sparse per il paese. Grazie anche a tutte le persone che sono passate da Mandello e hanno preso parte al Motoraduno, perché siete voi l’anima della festa. Si, ci sono stati la musica, il Muro della Morte, i salti di Emanuel Angius, le moto storiche e tante altre iniziative che avete visto, ma al di là di queste a noi mancava vedere tutti voi”.

Conclude poi sottolineando l’impegno anche delle forze dell’ordine e della Protezione Civile: “Più di 100 persone che nell’ombra sono rimaste a disposizione in caso di necessità e hanno lavorato col sorriso. Ecco, di questa edizione del Motoraduno porteremo a casa il sorriso visto sulla faccia delle persone, e tutta la positività trasmessa da ciascuno di esso”.

I BIGLIETTI VINCENTI

N° 21512 – 1° Premio Moto Guzzi v85 Guardia d’Onore

N° 02307 – 2° Premio viaggio a New York

N° 06937 – 3° Premio mini crociera nel Mediterraneo

N° 20395 – 4° Premio gilet Motoaribag

PODIO CONCORSO “MOTO GUZZI, LA NASCITA DI UN MITO”

1° Antonio Bonfilio (Milano) e Matteo Sizzi (Bergamo) – “Dalla nascita alla consacrazione”

2° Denise Monachella (Bernate Ticino) – “Verso il futuro”

3° Michele Butta (Lecco) – “Moto Guzzi, nascita di un mito”