Varenna: consegna di una borsa di studio e concerto di Natale

In apertura di serata premiato il giovane Vasco Keppel Hesselink

Nella chiesa di San Giorgio successo per l’Orchestra Filarmonica dei Navigli di Milano

VARENNA – Un successo il concerto di Natale tenutosi venerdì sera a Varenna nella chiesa di San Giorgio, che ha visto protagonista l’Orchestra Filarmonica dei Navigli di Milano, diretta dal maestro Maurizio Tambara, che ha interpretato un programma di classici brani natalizi arrangiati in chiave sinfonica.

In apertura della serata è stata consegnata la borsa di studio a Vasco Keppel Hesselink, 22 anni, che ha conseguito la laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche

all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, laureandosi con il massimo dei voti.

“Solo con competenza, fedeltà e passione si possono trasformare i sogni in realtà. Un risultato ottenuto, se è frutto di fatica e di impegno costante, è più prezioso e soddisfacente di ciò che ci è dato senza che sia stato sudato e conquistato – ha detto il sindaco Mauro Manzoni alla consegna della borsa di studio -. Lo psicoanalista Carl Gustav Jung ha scritto che ‘se sei una persona di talento, questo non significa che hai vinto qualcosa. Significa che hai qualcosa da offrire’. Questo è il significato del premio che ti assegniamo: gioia e celebrazione per i tuoi risultati, ma anche sprone perché le tue belle qualità diano frutto, a servizio degli altri e dell’intera comunità”.