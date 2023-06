Varenna: fino al 15 ottobre gli autobus non potranno imbarcarsi sui traghetti

Modificata l’ordinanza per il divieto dei mezzi pesanti nel centro storico e all’imbarcadero

La motivazione principale è garantire la sicurezza del traffico pedonale e veicolare

LECCO – Dopo due mesi di rodaggio, il Comune di Varenna modifica l’ordinanza per il divieto di transito dei mezzi pesanti attraverso il centro storico e presso l’imbarco dei traghetti. La modifica più rilevante è l’estensione temporale del divieto di transito, sosta e fermata per gli autobus in Via Enrico Fermi e Piazza Martiri della Libertà e il conseguente divieto di imbarco e sbarco sui e dai traghetti, tutti i giorni dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno.

Contestualmente, il Comune di Perledo vieterà il transito degli autobus nel tratto di Viale dei Giardini che conduce verso Varenna. La stretta sul traffico degli autobus e dei mezzi pesanti è stata decisa, dopo un incontro tenutosi in Prefettura, al quale hanno partecipato i Comuni di Varenna e di Perledo, insieme alla Direzione della Navigazione Laghi. La motivazione principale è garantire la sicurezza del traffico pedonale e veicolare in un’area caratterizzata dagli spazi ristretti e da una elevatissima frequentazione turistica durante la stagione estiva.