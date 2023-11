Varenna: il Comune abbassa la TARI, presto modifiche anche per gli affitti brevi

Le famiglie varennesi godranno di una riduzione dal 10 al 13% rispetto al 2022

Il sindaco: “Continueremo in questa direzione”. Dall’1 gennaio 2024 modificata la tassa sui rifiuti anche per gli affitti brevi turistici

VARENNA – Modifiche al regolamento TARI per il Comune di Varenna: ridotta la tassa sui rifiuti per le utenze domestiche del 2023. Si tratta della prima di una serie di modifiche definite dall’Amministrazione comunale.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara il sindaco Mauro Manzoni -. Secondo i

dati forniti dall’ufficio ragioneria, le famiglie varennesi godranno di una riduzione tra il 10 e il 13% della tariffa TARI rispetto al 2022. La nostra Amministrazione continuerà in questa direzione: vogliamo ridurre il costo della gestione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche intestate ai residenti, aumentandolo sulle attività che ne producono di più”.

Nel prossimo anno verrà data attuazione a un’ulteriore diminuzione della tassa sui rifiuti

per gli abitanti di Varenna: infatti, lo scorso maggio, il Consiglio Comunale ha approvato un

nuovo articolo che modificherà, dal 1° gennaio 2024, i parametri per il calcolo della tassa sui rifiuti prodotti dagli immobili dedicati agli affitti brevi turistici.

Durante la seduta il sindaco Manzoni, proprio per far fronte al fenomeno dell’incremento dei rifiuti urbani legato al maggior utilizzo delle unità abitative destinate agli affitti brevi, aveva infatti anticipato la volontà dell’Amministrazione di effettuare un’operazione di perequazione tributaria mediante l’introduzione di alcuni correttivi tecnici incidenti sulla determinazione della tariffa, in modo tale da ridurre ulteriormente i costi del servizio nei confronti di coloro che da quelle scelte di destinazione non fossero loro malgrado coinvolti.