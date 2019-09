Spettacolo a Varenna. In magliaia per assistere all’air show delle Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori incantano, successo per l’Air Show

In migliaia a Varenna per assistere allo spettacolare evento

VARENNA – Un evento unico, spettacolare. In migliaia questa mattina si sono riversati a Varenna per assistere all’Air Show delle Frecce Tricolori. Sono arrivati al suono dell’Inno di Mameli e hanno fatto ritorno all’aeroporto di Orio al Serio sulle note della Turandot cantata dal grande Luciano Pavarotti.

Mezz’ora di evoluzioni emozionati che hanno tenuto le migliaia di persone che hanno invaso pacificamente Varenna con il naso all’insù. Fiato sospeso durante gli incroci mozzafiato e tanta emozione per quella scia verde, bianca e rossa che ha dipinto il cielo sopra il lago.

“Grazie per essere qui oggi così numeroso – ha detto il sindaco Mauro Manzoni accogliendo il pubblico -. E’ un onore ospitare le Frecce Tricolori: ammiriamo le evoluzioni e lo spettacolo ma questi ragazzi sono da ammirare soprattutto per lo spirito di sacrificio che li ha portati fin qui. Sono un esempio per i nostri giovani e un messaggio importante”.

Tanta attesa anche per l’esibizione del pilota lecchese Davide Borghi che non ha deluso il folto pubblico così come tutti i piloti che si sono esibiti prima dell’attesissima performance della pattuglia acrobatica.

Grandissimo il dispiegamento di forze dell’ordine per gestire una viabilità difficile. Grossi problemi si sono registrati soprattutto sul fronte del traffico ferroviario con i treni che sono stati letteralmente presi d’assalto con grandi disagi. Anche il traffico sulla provincia 62 è stato difficoltoso nonostante il piano viabilistico approntato per l’evento.

A breve la galleria fotografica.