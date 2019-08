Vendrogno, inaugurato il defibrillatore all’alpeggio Camaggiore

La cerimonia durante la Festa dell’Alpeggio

Camaggiore è diventato così uno dei primi alpeggi muniti di defibrillatore

VENDROGNO – E’ stato inaugurato ieri, domenica 4 agosto, il defibrillatore installato lo scorso maggio all’Alpe Camaggiore, frazione di Vendrogno. Alla cerimonia, in occasione della consueta Festa dell’Alpeggio, erano presenti tanti cittadini, le autorità civili dell’Unione di Bellano e Vendrogno, il sindaco e il parroco Don Angelo che ha benedetto la postazione Dae.

L’apparecchiatura salvavita è stata acquistata grazie ai fondi raccolti alla festa dell’alpeggio dello scorso anno, con il contributo straordinario di privati cittadini e con il patrocinio dell’Unione di Bellano e Vendrogno.

La postazione, pubblica e regolarmente censita presso Areu Lombardia, è stata installata per gentile concessione all’esterno del Rifugio Ragno in quanto posizione centrale all’alpeggio e facilmente individuabile da chiunque, rendendo Camaggiore uno dei primi alpeggi dotati di Defibrillatore Pubblico regolarmente censito in AREU, nella provincia di Lecco.

Il defibrillatore sarà attivo 24 ore su 24 dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno cosi da coprire i mesi di maggior afflusso turistico, ma anche il periodo di funghi e di caccia. A seguito della sua installazione è stato anche organizzato un corso per l’utilizzo che si terrà il prossimo 10 agosto con il Soccorso Bellanese. 34 gli iscritti. A seguire la tombolata.

“Un ringraziamento a tutti quelli che hanno e continueranno a partecipare alla tradizionale festa dell’alpeggio, un modo per stare insieme e per raccogliere fondi utili a tener più “vivo” bello e pulito questo angolo di paradiso” hanno fatto sapere gli organizzatori della festa. “Si ringraziano inoltre il parroco di Vendrogno, le autorità Civili intervenute, il Sindaco di Vendrogno per il grande supporto che da a questo alpeggio, il Sindaco di Bellano per la donazione all’alpeggio delle panchine dismesse a Bellano, il rifugista Roberto che collabora fattivamente ai vari progetti dell’alpeggio, fornendo anche l’ampio salone del Rifugio per eventi vari e tutte le persone intervenute. Nella speranza che questa apparecchiatura non serva mai a nessuno degli avventori di questo magnifico luogo – hanno concluso – invitiamo tutti alla Tradizionale festa dell’alpeggio 2020 che si terrà domenica 2 agosto 2020”.