Merate, attesa (quasi) finita: a giorni l’apertura della pista da pump track

In Consiglio comunale la questione della pista da pump track a Brugarolo

L’assessore Muzio ha rassicurato che l’apertura della nuova attrazione sportiva è ormai imminente

MERATE – “L’apertura è ormai imminente, si tratta di giorni. Aspettiamo la garanzia della rata di saldo dell’impresa e poi procederemo con l’inaugurazione”.

Con queste parole l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio ha rassicurato il consigliere Alfredo Casaletto che, dai banchi dell’opposizione, ha chiesto delucidazioni sullo status quo della pista di pump track, ormai pronta, ma sbarrata al pubblico in attesa degli ultimi step burocratici.

Lunedì sera, la nuova attrazione sportiva, realizzata a Brugarolo dall’amministrazione comunale ereditando il progetto della precedente Giunta, è stata al centro di uno dei tre question time presentati in aula dal gruppo Prospettive per Merate. A incalzare la maggioranza l’ex assessore allo Sport che ha chiesto lumi sull’inaugurazione, sugli orari di apertura al pubblico e su eventuali interventi migliorativi apportati in corso d’opera.

“I lavori sono iniziati il 16 luglio e sono stati conclusi entro i 90 giorni previsti dal contratto – ha risposto Muzio -. Il 7 ottobre si è svolta la visita alla pista con il direttore lavori, il Rup e i referenti dell’impresa esecutrice. La direzione lavori ha inviato la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione. Mercoledì scorso, 16 ottobre, abbiamo sollecitato l’invio della garanzia della rata per il saldo, ultimo passaggio prima dell’inaugurazione, che quindi è ormai prossima”.

L’assessore ha precisato che gli orari di apertura al pubblico della pista da pump track verranno forniti durante la cerimonia di apertura, anticipando però che la pista sarà fruibile solo di giorno. “L’intervento rispecchia in toto il progetto originario: solo la siepe è stata realizzata verso nord, anziché sul fronte strada, in modo da garantire maggiore privacy alle abitazioni limitrofe e lasciare, allo stesso tempo, la visibilità della struttura dall’esterno in modo da scoraggiare usi impropri negli orari notturni”.

L’amministrazione comunale ha altresì avviato l’iter per potenziare l’illuminazione pubblica e predisposto la sostituzione della rete di cinta per scoraggiare intrusioni non autorizzate. “Sono entrambe opere aggiuntive che non pregiudicano l’apertura impianto non appena sarà possibile”.

Il consigliere Casaletto si è detto soddisfatto della risposta ricevuta, ricordando come l’opera sia a tal punto attesa da aver fatto registrare, nelle scorse settimane, anche degli utilizzi impropri e non autorizzati.