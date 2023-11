Costruiamo il futuro Lecco Monza: Al Bano e Galliani per la consegna dei premi

La cerimonia è in programma sabato 2 dicembre al Palazzetto dello sport di via Matteotti

Verranno consegnati assegni e attrezzature alle piccole realtà del territorio che si sono distinte per l’impegno in ambito sociale e sportivo

MERATE – Ospiti d’eccezione e tanta solidarietà sabato 2 dicembre al Palazzetto Aquamore in occasione della ventunesima edizione del premio Costruiamo il Futuro Lecco, Monza e Brianza quando verranno consegnati i riconoscimenti, sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro e fornitura di materiali,alle numerose realtà di piccole e piccolissime dimensioni che si impegnano ogni giorno in campo sociale e sportivo.

L’appuntamento è alle 15: a presentare l’evento sul palco sarà come sempre Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro. A rendere ancora più speciale questa edizione, oltre naturalmente alle numerose rappresentanze delle associazioni del territorio che saliranno sul palco una dopo l’altra per ricevere il proprio premio, saranno due grandi ospiti come Adriano Galliani, amministratore delegato e vice presidente vicario AC Monza, e il cantante Al Bano.

Nelle prime venti edizioni del Premio Costruiamo il Futuro, tra le province di Monza e Lecco, sono stati distribuiti in totale 811mila euro a 447 associazioni, e ad altre 80 sono state consegnate speciali forniture sportive. Oltre cento (103, per la precisione) sono invece le medaglie d’oro attribuite ai volontari che si sono distinti nella loro attività solidale e circa 4.000 le realtà incontrate in totale dalla Fondazione in questo lungo lasso di tempo.

Numeri destinati a crescere ancora con l’edizione di quest’anno, al quale si sono iscritte ben 211 associazioni attraverso il bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it (il periodo per presentare la domanda era compreso tra il 10 ottobre e il 20 novembre).

Mercoledì 22 novembre si è riunito il Comitato d’onore che ha selezionato le domande pervenute: sabato a Merate si conosceranno dunque tutti i nomi delle straordinarie realtà premiate quest’anno.