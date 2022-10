Airuno, il parchetto di via Postale Vecchia riprende vita grazie all’area fitness

L’inaugurazione questa mattina, sabato, alla presenza delle autorità

Il sindaco: “Abbiamo rivitalizzato e riqualificato questo parchetto come area fitness”

AIRUNO – “Non chiedete a me di farvi vedere come si usano questi attrezzi perché non sono proprio uno sportivo, ma siamo molto contenti di aver rivitalizzato questo parchetto come zona dedicata all’attività fisica all’aperto“.

Con queste parole, condite con una buona dose di autoironia, il sindaco Alessandro Milani ha inaugurato questa mattina, sabato, la nuova area fitness ricavata all’interno del parco Rita Levi Moltancini di via Postale Vecchia. Presenti alla cerimonia il vice presidente della Provincia Mattia Micheli, l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Rossi, il consigliere comunale Simone Tavola, il capogruppo di minoranza Gianfranco Lavelli, il comandante della Polizia locale Enrico Badon, una rappresentanza dei carabinieri di Brivio e il parroco don Ruggero Fabris.

“Questo intervento appena concluso si è sviluppato su più lotti – ha spiegato il primo cittadino -. Con il primo siamo andati a costituire 14 posti auto lungo la via per evitare la sosta selvaggia in strada. Con il secondo, grazie a un contributo della Regione Lombardia nell’ambito del bando Sport Outdoor, abbiamo rivitalizzato questo parchetto. Ora ci piacerebbe riuscire a completare il quadro con un terzo lotto, mettendo mano alla parte del parco dove si trova la pista di pattinaggio, ormai poco utilizzata”.

Poco più di una decina le attrezzature di fitness posizionate per permettere l’esecuzione di diversi esercizi all’aria aperta. Un aspetto, quello dello sport outdoor, ribadito anche dall’assessore Claudio Rossi: “Veniamo da anni di pandemia che ci hanno fatto riscoprire l’importanza di svolgere attività all’aperto. Questo intervento si inserisce quindi in un progetto più ampio che come amministrazione comunale stiamo perseguendo, ovvero di voler rivitalizzare le zone ai margini del paese. Penso, ad esempio, all’area del Ctl, centro tempo libero, qui di fronte che verrà valorizzata tramite l’investimento di un privato con la realizzazione di campi da paddle e pickeball, così da dare vitalità e movimento a una zona di Airuno meno frequentata”.

Rossi ha poi sottolineato il contributo di 500mila euro, arrivato dalla Regione sul fronte della rigenerazione urbana, per la sistemazione della piazza di Aizurro, la riqualificazione del sottopasso di via Kennedy e la modernizzazione dello stabile del Municipio. Lavori che verranno eseguiti grazie anche allo stanziamento di ulteriori 100mila euro da parte del Comune. “Stiamo cercando di non lasciare indietro nessuno” ha concluso, ricordando anche l’intenzione di intervenire per la realizzazione del marciapiede verso località Prada.

Dal canto suo, il vice presidente della Provincia Mattia Micheli ha sottolineato l’importanza del confronto e dell’aiuto reciproco tra istituzioni: “Sono contento che questo parco riprenda oggi vita dopo l’inutilizzo, dovuto anche al Covid. Posso annunciarvi, inoltre, che a breve la Provincia metterà in calendario l’asfaltatura della Sp 72. E’ uno sprone che abbiamo ricevuto più volte dalla vostra amministrazione comunale: nelle prossime settimane riusciremo a trasformare la richiesta in realtà”.