Airuno, più controllo del territorio per contrastare l’abbandono di rifiuti

Nell’ultimo periodo si sono registrati purtroppo diversi casi di abbandono di rifiuti

L’amministrazione comunale promette un maggior controllo del territorio anche attraverso tutte le risorse tecnologiche a disposizione

AIRUNO – Un maggior controllo del territorio anche attraverso tutte le risorse tecnologiche a disposizione per contrastare l’abbandono di rifiuti sul territorio. A muoversi in questa direzione è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani constatando come “in questi giorni si sono ripetuti con una certa frequenza episodi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Gli incivili ci sono sempre stati e sempre ci saranno, purtroppo, e non è possibile educarli né con un corso né con le multe che comunque probabilmente non pagherebbero”.

Con una nota i consiglieri della lista civica “CambiAmo Airuno Aizurro – Milani Sindaco” ricordano come “nel 2023 sono state organizzate in autunno tre “giornate ecologiche” con i volontari del Comune e di plastic free nei pomeriggi di sabato. C’erano una dozzina di persone per il primo intervento relativo alla zona industriale e provinciale per Brivio, otto persone per il secondo sulla provinciale verso Olginate e sino al Centro Accoglienza, sei per il terzo intervento relativo al viadotto e strada per Valgreghentino. La speranza è quella di vedere comunque una maggior partecipazione per i prossimi interventi che andremo a definire per il 2024 vista la sensibilità di tutti sul tema”.

L’invito quindi è quello a collaborare: “Non ci sono soluzioni semplici ed immediate, un conto è il mondo virtuale ed un conto è tirarsi su le maniche e mettersi a lavorare per trovare le soluzioni più adeguate come l’amministrazione Milani sta cercando di fare a vantaggio di tutti i cittadini”.