Airuno. Torna “Un Fiore per la Vita”, tradizionale appuntamento AIDO

Piante e fiori venduti in Via Dei Nobili questo fine settimana

“Un’occasione per per diffondere il messaggio di solidarietà AIDO”

AIRUNO – “Un Fiore per la Vita” è il tradizionale appuntamento del Gruppo AIDO “G. Bolis” di Airuno con la vendita di piante e fiori per l’autofinanziamento. Saranno due gli appuntamenti di quest’anno: sabato 20 aprile dalle ore 8.30 alle ore 19 e domenica 21 aprile dalle ore 8.30 alle ore 14 in Via Dei Nobili.

“Sarà l’occasione per parlare con i cittadini airunesi degli scopi e delle finalità dell’Aido, per diffondere ancora il messaggio di solidarietà ed amore per la vita che stanno alla base della nostra Associazione” commenta Giovanni Ravasi, Presidente del Gruppo AIDO di Airuno.

“Celebreremo nel contempo la ‘Giornata Nazionale della Donazione’ indetta dal Ministero della Salute per il 14 aprile ma che noi uniremo alla nostra manifestazione – continua il Presidente – Accanto a questo, la vendita di fiori e piante servirà a raccogliere fondi per l’autofinanziamento del Gruppo di Airuno per la realizzazione delle iniziative annuali, tra cui la presenza nelle scuole airunesi per incontrare i ragazzi delle nostre scuole”.