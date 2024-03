Barzanò: partono i lavori per la sostituzione della rete di acquedotto

Interventi per 470 mila euro in via Papa Giovanni e strade limitrofe

Le opere aumenteranno l’affidabilità e l’efficienza della rete

BARZANO’ – Al via i lavori i lavori per la sostituzione della rete di distribuzione idrica nel Comune di Barzanò. Le vie interessate includono Papa Giovanni XXIII, Campagnola, Gramsci, Parini e C. Colombo. Le vecchie tubazioni, ormai ammalorate, verranno sostituite con nuovi tubi in polietilene (PEAD) per una lunghezza di circa 1.400 metri. L’intervento prevede anche l’installazione di quattro nuovi idranti e di saracinesche, garantendo una gestione efficiente e costante dell’acqua.

Queste operazioni mirano a migliorare l’approvvigionamento idrico della zona, mantenendo una portata adeguata agli insediamenti attuali e futuri e aumentando l’affidabilità della rete. La conclusione dei lavori, dal valore di circa 470 mila euro, ad opera di Lario Reti Holding, è prevista entro l’estate 2024. Al termine, tutti i luoghi interessati saranno ripristinati nel rispetto dell’ambiente circostante e della continuità della trama urbana esistente.