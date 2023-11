Casatenovo: avanza il cantiere delle nuove scuole medie. Stanziati altri 700mila euro

Iniziate le operazioni di montaggio delle pareti in legno, oggetto di un’importante variazione progettuale

La vicesindaco Comi: “Priorità alla scuola: abbiamo ridotto gli stanziamenti per asfalti e marciapiedi”

CASATENOVO – Nuova scuola media: il cantiere avanza, seppur con qualche ritardo dovuto alle difficoltà di fornitura dei materiali. Sono iniziati nei giorni scorsi le operazioni di montaggio delle pareti in materiale X -Lam delle aule, effettuate con delle apposite gru per la traslazione del materiale.

Il nuovo edificio, destinato a ospitare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, inizia così a prendere forma, con la divisione nelle aule seppur ancora aperte a soffitto.

La vicesindaco Marta Comi ricorda come la scelta di utilizzare delle pareti in X -Lam, pannelli di legno massiccio a strati incrociati, fosse stata oggetto di una variante progettuale in sostituzione delle originarie pareti a telaio e fosse stata presa per le migliori prestazioni di questo materiale, “dotato di una tecnologia che presenta vantaggi tecnici e strutturali e di efficientamento energetico, oltre ad essere resistente ai carichi verticali e alle sollecitazioni sismiche e ad avere ottime prestazioni di isolamento termico e acustico”.

La variante, approvata a suo tempo dalla Giunta, aveva messo a disposizione per l’acquisto delle pareti in X-lam un importo aggiuntivo pari a 1.350.000 euro per un materiale completamente naturale e riciclabile.

Finanziamenti importanti a cui ora si aggiunge una nuova somma significativa, ovvero i 700mila euro, prelevati dall’avanzo di amministrazione, necessari per coprire le spese del secondo lotto con cui verranno realizzati gli interni delle aule e la mensa.

“Abbiamo infatti deciso di impegnare risorse del Comune e non di accendere nuovi mutui per finanziamento del secondo lotto che prevederà la realizzazione degli interni delle aule e della mensa – puntualizza Comi -. La scelta ha comportato la riduzione delle risorse disponibili per opere quali asfalti e marciapiedi, in considerazione della necessità di dare priorità per l’anno in corso ad un più rapido completamento della nuova scuola”.