Casatenovo con Cassago Chiama Chernobyl per l’Ucraina

Casatenovo in due giorni ha mostrato il suo volto migliore: una solidarietà straordinaria

Domenica 6 marzo alle 17.30 in programma la manifestazione Mille Luci per l’Ucraina

CASATENOVO – In due giorni sono stati raccolti presso il municipio e nelle scuole di Casatenovo oltre 55 quintali di generi alimentari, a favore dell’associazione Cassago Chiama Chernobyl per i profughi della guerra in Ucraina.

“Mi ha fatto molto piacere il coinvolgimento e l’impegno di bambine/i e ragazze/i attraverso le scuole. Molti si sono presentati a scuola non solo con generi alimentari da donare, ma anche con bigliettini e disegni per i bambini ucraini – racconta il sindaco Filippo Galbiati -. Voglio ringraziare i tanti volontari che in due giorni hanno dovuto sostenere un’attività intensa per raccogliere le donazioni dei casatesi”.

Il grazie va a Don Antonio ed alla Comunità Pastorale, Don Andrea e la Pastorale Giovanile, al dottor Melchionna Dirigente Scolastico e ai Professori, all’Istituto Graziella Fumagalli, alle Associazioni di Umanità alla deriva (MLAL, Pro Loco, CambiaMenti, La Colombina, AngoloGiro), agli Alpini, alla Lilt e all’Aido, che con l’abituale spirito concreto e collaborativo si sono uniti subito, ed a tutti i volontari che spontaneamente si sono presentati in municipio a dare una mano.

“Un grazie anche a tutti i commercianti che hanno contribuito e ai supermercati del paese che si sono sentiti coinvolti. Una risposta rapida e corale di cui Casatenovo può andare fiera. Tutto il materiale è già stato consegnato all’Associazione Cassago chiama Chernobyl che, sotto la guida del suo presidente Armando Crippa, siamo certi ne farà un buon uso. Proseguiremo con iniziative su questo tema, sempre con lo stile che è quello del coinvolgimento e della collaborazione reciproca che fanno di Casatenovo una comunità coesa”.

E’ in programma domani, domenica 6 marzo, alle ore 17.30 l’iniziativa Mille Luci per l’Ucraina con La Colombina e le mamme adottive della Associazione Cassago chiama Chernobyl. L’invito è rivolto a tutti, con particolare attenzione agli ucraini residenti a Casatenovo, ai giovani e ai bambini.