Cassago Brianza, Lario Reti sostituisce la rete idrica in via Foscolo

Conclusi i lavori in via Sauro

I lavori, dal valore complessivo di circa 210 mila euro, sono iniziati ad aprile e coinvolgeranno anche via Alessandrini

CASSAGO BRIANZA – Conclusa la prima parte di lavori per il rinnovo della rete idrica delle vie Sauro, Foscolo e Alessandrini a Cassago Brianza.

Le opere recentemente concluse hanno riguardato via Sauro e stanno proseguendo ora

lungo via Foscolo con la sostituzione della rete di distribuzione idrica, a partire dall’incrocio

con via Marconi, fino a via A. Manzoni, compreso il ripristino dei collegamenti con i tratti

esistenti e delle utenze.

Al termine di queste tranche di lavori, sarà poi coinvolta via Alessandrini, a partire

dall’incrocio con via Verdi e fino all’incrocio con via Manzoni.

I lavori, del valore totale di circa 210.000 euro, sono realizzati in concomitanza dell’esigenza da parte dell’amministrazione comunale di sostituire la pavimentazione stradale deteriorata.