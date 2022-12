Cernusco, acceso l’albero di Natale donato dagli alpini

Ieri, venerdì, la cerimonia di accensione in piazza della Vittoria

L’albero di Natale, costruito l’anno scorso dagli alpini, è stato donato al Comune

CERNUSCO – Lo avevano costruito lo scorso anno e quest’anno hanno deciso di regalarlo all’amministrazione comunale per contribuire in questo modo a illuminare il paese in un anno, come quello attuale, caratterizzato da una riduzione delle luminarie nelle vie del paese a causa del caro energia.

Si è tenuta ieri, venerdì, la cerimonia di accensione dell’albero di Natale donato dagli alpini al Comune. Presenti il sindaco Gennaro Toto e il capogruppo delle penne nere Felice Longoni insieme a numerosi alpini, rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni del paese.

“Per noi questo non è un traguardo, ma un percorso di collaborazione a favore dell’intera comunità” le parole di Longoni che ha sottolineato come le luci utilizzate per l’albero di Natale, impreziosito anche da alcune spille con riprodotto lo stemma degli alpini, siano a basso consumo energetico. Dal canto suo il sindaco, omaggiato con un mini alberello, ha ringraziato ricordando come gli alpini avessero deciso di costruire un albero di Natale lo scorso anno quando sembrava, almeno in un primo momento, che l’amministrazione comunale non riuscisse a reperire fondi per l’illuminazione del paese.

“Oggi questo albero ci viene addirittura donato e non possiamo far altro che sottolineare il grande gesto degli alpini, sempre in prima fila quando si tratta di operare per il bene della comunità”.

La cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza della Vittoria ha di fatto aperto la serie di iniziative promosse in vista delle imminenti festività. I mercatini promossi per domani, domenica, sono stati però annullati a causa del maltempo: la manifestazione è stata posticipata, seppur rivista stante l’impossibilità di prevedere la presenza degli stessi espositori, per domenica 11 dicembre.