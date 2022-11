Cernusco: il Comune bussa in Regione per la nuova palazzina del centro sportivo

L’idea è demolire quella attuale per creare nuovi spogliatoi, uffici e un’area da destinare a bar

Il costo del progetto è stimato in un milione di euro: l’amministrazione comunale sta sondando la disponibilità della Regione a concedere un contributo

CERNUSCO – Riqualificare la palazzina del centro sportivo ricavando al suo interno nuovi spazi da destinare a spogliatoi per chi pratica l’atletica, per chi fa calcio, uffici per le pratiche di segreteria, locali per l’infermeria e un piccolo bar. E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro Toto che, in questi giorni, si sta anche muovendo per sondare la disponibilità di Regione Lombardia a erogare un contributo per rendere meno oneroso, per il Comune, l’intervento, stimato intorno al milione di euro.

“La struttura ha bisogno di lavori urgenti e ormai indifferibili” spiega il primo cittadino, la cui Giunta ha affidato nelle scorse settimane a un progettista esterno l’incarico di realizzare una bozza di progetto.

“Dobbiamo ancora capire come procedere e dove realizzare la palazzina, ovvero se costruirla sulle ceneri dell’attuale oppure nella zona del campo da calcio in erba sintetica, sposando quanto previsto dal progetto di realizzazione di un vero e proprio palazzetto dello sport al centro sportivo”.

Un sogno nel cassetto, quello della realizzazione della nuova palestra, per ora sono temporaneamente congelato dall’amministrazione comunale. Nel frattempo si lavora per riuscire a riqualificare radicalmente la palazzina degli spogliatoi in modo da poter restituire agli sportivi un ambiente più accogliente e decoroso. Il nuovo edificio, la cui superficie ammonta a circa 500 metri quadri, soddisferebbe inoltre i requisiti della federazione dell’atletica e di quella del calcio.

Non solo. La nuova palazzina sarebbe dotata di un impianto fotovoltaico e di un sistema geotermico in modo da essere autosufficiente a livello energetico.