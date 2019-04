All’interno della scuola primaria di Olgiate sono stati creati scenari medici e traumatici per mettere alla prova i nuovi volontari

Terminato il corso, ora le 26 nuove persone “arruolate” dalla Cri dovranno ottenere a Lecco la certificazione per uscire come soccorritori esecutori

OLGIATE MOLGORA – Ventisei nuovi volontari e undici squadre al lavoro sabato scorso durante la giornata di prove pratiche promossa dalla Croce Rossa di Olgiate. Dopo il corso durato circa sette mesi, i nuovi volontari si sono cimentati in una gara di soccorso per verificare la loro preparazione.

Le aule della scuola primaria di Olgiate in viale Sommi Picenardi si sono trasformate, grazie al lavoro svolto dall’istruttrice Areu Chiara Motta e da tutto il gruppo didattica, in un palcoscenico pronto a ospitare diversi scenari medici e traumatici. Dei simulanti appositamente preparati dal gruppo truccatori del Comitato della Croce Rossa hanno reso ancora più verosimile il tutto.

La gara ha coinvolto i volontari per tutta la mattinata passando da uno scenario al successivo senza sosta. Si è poi conclusa nel primo pomeriggio dopo un ottimo pranzo in compagnia. “Le prove sono state anche un’occasione per creare gruppo, una condizione indispensabile per fornire un servizio adeguato in situazioni a volte difficili in cui ci si può trovare durante i turni di Emergenza Urgenza 118” puntualizzano soddisfatti gli organizzatori.

Per poter uscire come Soccorritori in Emergenza Urgenza sulle ambulanze del Comitato sito ad Olgiate Molgora i nuovi volontari dovranno ora ottenere la certificazione regionale soccorritore esecutore. L’appuntamento è a Lecco, a maggio, nei locali della CRI Lecco. I nuovi volontari verranno sottoposti al giudizio del personale di AAT Lecco.