Dimissioni dall’ospedale di Merate, i sindaci: “Siamo molto preoccupati”

Oggi è prevista la riunione dell’assemblea del Distretto del Meratese

“Dovevamo riaggiornarci sulla situazione della psichiatria. Sarà l’occasione per chiedere conto anche delle recenti dimissioni di due primari”

MERATE – “Il tasso di preoccupazione è ulteriormente cresciuto dopo le ultime notizie. Speriamo che questa volta il direttore generale Paolo Favini sia presente all’incontro”. A parlare è Paolo Brivio, sindaco di Osnago nonché presidente dell’assemblea del Distretto di Merate a poche ore dall’incontro, in programma oggi, martedì, tra i sindaci del Meratese e del Casatese e i vertici dell’Asst di Lecco.

Già calendarizzato con all’ordine del giorno un aggiornamento sulla situazione del reparto di psichiatria, chiuso durante l’emergenza Covid e non più riaperto per carenza di personale, l’incontro vedrà inseriti di diritto come argomenti di discussione e approfondimento le recentissimi dimissioni dei primari Tiziana Dell’Anna (Ginecologia) e Antonio Rocca (Ortopedia) ufficializzate nei giorni scorsi.

“Non possiamo nascondere la preoccupazione in merito alle sorti dell’ospedale di Merate – continua Brivio -. Quello che emerge, guardando a quanto sta accadendo al Mandic, è un’insoddisfazione del personale medico in merito alla gestione dell’ospedale. Sappiamo che il momento non è particolarmente facile per la sanità in generale, ma quello che emerge in maniera sempre più chiara è una certa difficoltà meratese, di cui chiederemo conto”.

Durante l’incontro si parlerà anche della casa e dell’ospedale di comunità da realizzare a Merate vicino all’ospedale, il cui progetto è già stato presentato alcune settimana fa in commissione territorio.