Ecco Sportivamente Olgiate: la festa dello sport e delle associazioni

Appuntamento domani per una domenica a tutto sprint

Con il PasSport sarà possibile cimentarsi nelle tante attività sportive organizzate in Polisportiva

OLGIATE – Una domenica intera consacrata allo sport. E’ tutto pronto per Sportivamente Olgiate, la festa dello sport e delle associazioni in programma domani, 12 settembre, a Olgiate.

L’appuntamento è di buon mattino alla Polisportiva di via Aldo Moro, dove dalle 9 alle 18 grandi e piccini potranno mettersi alla prova con diverse discipline sportive. A tutti i bambini partecipanti verrà regalato, insieme al PasSport per la prova alle attività, una maglietta e il gel.

Alle 9 partirà anche la camminata di 4 chilometri per le vie del paese con arrivo giusto in tempo per prendere parte all’inaugurazione (alle 10.30) del nuovo parco giochi realizzato proprio nell’area esterna della Polisportiva.

Alle 10.45 apriranno gli stand delle associazioni presente con possibilità di cimentarsi in pratiche e discipline nuove, sfruttando le strutture presenti in Polisportiva: dall’arrampicata alla pista di pattinaggio, passando per i combattimenti con le spade laser e l’atletica. Dopo il pranzo servito in Polisportiva, verranno riaperti gli stand e ogni associazione avrà la possibilità di effettuare una piccola dimostrazione. Nel pomeriggio sono poi previsti due eventi a cura delle squadre di ginnastica artistica e ritmica. Non poteva mancare anche un evento teatrale a cura di Sarabanda.

Alle 18 la lotteria, curata dal Comitato genitori, chiuderà le attività.

Sempre domani, domenica, verrà aperta nel salone dell’oratorio di Olgiata la mostra concorso Emilio Gola, giunta alla 36esima edizione.