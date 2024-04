Educazione stradale in bicicletta alla scuola primaria “F. Confalonieri” di Cremella

Coinvolti 48 alunni delle classi terze, quarte e quinte

Progetto promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Giretto di Bulciago

CREMELLA – La scuola primaria “F. Confalonieri” di Cremella ha recentemente ospitato un’entusiasmante giornata dedicata all’educazione stradale in bicicletta, grazie al progetto “Sicuri in Sella”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Giretto di Bulciago.

L’iniziativa ha coinvolto 48 alunni delle classi terze, quarte e quinte, offrendo loro la possibilità di apprendere importanti nozioni sulla sicurezza stradale attraverso un coinvolgente percorso formativo.

La giornata ha preso il via con una lezione tenuta dai tecnici della Federazione Ciclistica Italiana, i quali hanno illustrato agli studenti le regole fondamentali per un comportamento sicuro e responsabile durante gli spostamenti in bicicletta da casa a scuola.

Dall’importanza del corretto utilizzo del caschetto protettivo al rispetto del codice della strada e alla necessità di una adeguata manutenzione della bicicletta, ogni aspetto cruciale della sicurezza è stato affrontato in modo dettagliato.

Particolare attenzione è stata dedicata alla corretta manutenzione delle biciclette, con un focus speciale sul controllo dei freni e sulla pressione delle gomme, elementi fondamentali per garantire la sicurezza durante la pedalata.

Il momento clou del progetto è stata l’emozionante gimkana ad ostacoli, allestita nel campo da basket adiacente alla scuola, che ha permesso agli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite in modo divertente e coinvolgente.

Al termine della prova pratica, ogni partecipante ha ricevuto un kit completo di materiale informativo e didattico, comprendente la ciclopatente, un opuscolo sulla sicurezza stradale, uno zainetto catarifrangente ad alta visibilità e un gioco educativo, per consolidare le conoscenze acquisite in modo ludico.

L’entusiasmo degli alunni è stato palpabile, con Mattia C. della classe quinta che ha condiviso la sua esperienza entusiasta: “Oggi abbiamo concluso il progetto ‘Sicuri in Sella’ ed è stato davvero emozionante! Abbiamo imparato tantissime cose importanti sulla sicurezza in bicicletta e ci siamo divertiti molto nel percorso con gli ostacoli. Non vedo l’ora di partecipare alle prossime attività, soprattutto alle gimkane nelle piazze! Grazie mille a Giretto e a tutti gli istruttori che ci hanno insegnato così tanto. Ora mi sento davvero pronto per affrontare la strada in sicurezza!”

Con grande entusiasmo, ci si prepara per la prossima tappa che si terrà presso la scuola primaria A. Negri di Barzanò, pronti a continuare questo viaggio verso la sicurezza in sella alla bicicletta.