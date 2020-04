Emergenza covid 19, in campo pure la Fondazione Costruiamo il Futuro

Raccolta fondi per donare ospedali l’abbigliamento necessario per i pazienti ricoverati

Lupi: “Un gesto utile e concreto di vicinanza ai malati”

MERATE – La Fondazione Costruiamo il Futuro desidera contribuire all’emergenza Covid-19 promuovendo una raccolta fondi per donare agli Ospedali di Merate, di Lecco e di Bellano e agli Ospedali San Carlo e San Paolo di Milano l’abbigliamento necessario per i pazienti ricoverati. Dal momento che l’assistenza ai propri familiari non è consentita, tali forniture, richieste espressamente dagli ospedali, rappresentano un gesto utile e concreto di vicinanza ai malati.

“Per la nostra Fondazione questa raccolta fondi significa ancora una volta stare al fianco di chi ha bisogno, come già avviene col Premio Costruiamo il futuro, dare una mano, anche in questa emergenza, perché la dignità della vita e della persona siano sempre salvate” puntualizza Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro, aggiungendo: “Grazie di cuore per quello che potrete fare. Vi terremo aggiornati”.

Per donare è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente intestato a Fondazione Costruiamo il Futuro IT06W0335901600100000164408. Causale: Erogazione liberale Emergenza Covid 19.