Fiera, messa e benemerenze: Merate celebra il Patrono Sant’Ambrogio

In centro oggi e domani la tradizionale fiera di Sant’Ambrogio

Nel pomeriggio la consegna delle benemerenze civiche e degli encomi

MERATE – La messa solenne in chiesa prepositurale al 10.30 e poi la consegna delle benemerenze civiche alle 16 in auditorium allietata dalle note degli allievi della scuola di musica San Francesco. Senza dimenticare la fiera con le bancarelle di prodotti artigianali ed enogastronomici che animerà con i suoi banchetti il centro cittadino. Merate celebra oggi, giovedì 7 dicembre, la solennità di Sant’Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa, patrono della città.

Una ricorrenza molto sentita all’ombra della Torre, dove, mutuando l’esempio meneghino, vengono consegnati proprio in occasione della festa patronale le civiche benemerenze, conosciute anche come ambrogini d’oro. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Panzeri, ha deciso di conferire l’onorificenza pubblica all’artista Angelo Dozio, alla presidente dell’associazione “L’altra metà del cielo” Amalia Bonfanti, che ha già fatto sapere di voler condividere con tutte le volontarie del centro il premio e al benefattore Francesco Frisia. Verrà conferita anche una benemerenza alla memoria di Ennio Airoldi, compianto presidente Csi provinciale e volontario, ricordato con una targa anche sabato scorso durante le premiazioni di Costruiamo il Futuro.

Insieme alle quattro benemerenze, verranno tributati anche cinque encomi, indirizzati all’Unione Sportiva Saints di Pagnano, al Comitato Viale Verdi, e alle storiche attività meratesi Ravasi Carrozzeria, Animosi Illuminazione e Lorenz. L’appuntamento con gli ambrogini è alle 16 all’auditorium del Comune. La cerimonia prevede degli intermezzi musicali a cura della scuola di musica San Francesco.

In mattinata invece l’appuntamento religioso è in programma alle 10.30 in chiesa prepositurale con la messa celebrata in onore di Sant’Ambrogio e la tradizionale accensione del cero in onore del santo patrono.

La tradizionale fiera di Sant’Ambrogio resterà allestita in centro, abbellito con le luminarie e le proiezioni di Natale, sia oggi, giovedì, che domani, venerdì, giorno in cui alle 17 è in programma, in auditorium, il concerto di Natale “Polifonie sotto la Torre” del Coro “La Torr” con la partecipazione del “Coro Valle del Lambro” di Besana Brianza. Infine, resterà allestita fino all’11 dicembre la mostra degli alpini nell’atrio comunale in Piazza degli Eroi 3 durante gli orari di apertura degli uffici.