Francesca vince il concorso ed entra alla scuola dell’Aeronautica: “Il mio sogno? Diventare pilota”

La storia di Francesca Bonfanti, neo allieva alla scuola militare dell’Aeronautica

Martedì prossimo, 5 settembre, la cerimonia di incorporamento a Firenze

AIRUNO – “E’ un mondo che mi ha sempre affascinato: fin da quando ero bambina sognavo di diventare pilota”. Determinazione e grinta non mancano certo a Francesca Bonfanti, 16 anni, che martedì prossimo, 5 settembre, entrerà a far parte, come allieva, della scuola militare aeronautica Giulio Douhet di Firenze.

Un risultato prestigioso arrivato al termine di una lunga procedura di selezione iniziata con la partecipazione al concorso indetto dal Ministero della Difesa. “Mi sono iscritta sia al bando per entrare alla scuola militare dell’Aeronautica che a quella dell’Esercito – racconta con entusiasmo la giovanissima brianzola -. Ero attratta da entrambi i percorsi e non volevo precludermi, a priori, nessuna possibilità”.

40 i posti previsti per la scuola militare di Firenze, 140 per le scuole militari dell’Esercito, suddivise nelle due sedi della Nunziatella di Napoli e del Teuliè di Milano.

Francesca, casa ad Airuno, studentessa al liceo classico Zucchi di Monza dopo aver frequentato le Dame Inglesi (Collegio Villoresi) a Merate, ha raggiunto il punteggio più alto in entrambe le selezioni, classificandosi al primo posto a livello nazionale. E, a quel punto, ha seguito il cuore: “L’aeronautica è sempre stata il mio sogno: voglio diventare pilota e per questo mi piacerebbe poi proseguire, terminati i tre anni della scuola superiore, iscrivendomi come cadetta all’accademia di Pozzuoli”.

Da settimana prossima la sua routine verrà stravolta: cambieranno casa, panorama, amici, insegnanti. I vestiti “comuni” verranno sostituiti da divise e tute mimetiche mentre i ritmi saranno scanditi da quelli della scuola militare, con tanto di licenze e permessi per tornare a casa.

“Certo, mi mancheranno la mia famiglia, i miei amici e la mia scuola, in cui mi sono trovata benissimo (e in cui, manco a dirlo, frequentava con ottimi risultati, ndr): ma sono convinta che questa sia un’occasione enorme, una strada da percorrere per seguire i miei sogni e le mie ambizioni”. Un gioco, o meglio, una trasferta che vale la candela.

E lo dimostra bene la convinzione, la caparbietà e il piglio con cui ha superato prima la selezione iniziale con il quiz a risposta multipla di tipo logico deduttivo e poi i test, da quelli fisici a quelli attitudinali, passando per gli accertamenti sanitari. “Sono state prove impegnative che mi hanno tenuto in ballo per diverso tempo. Gli accertamenti sanitari richiedevano, ad esempio, molta documentazione”.

I test sportivi invece vertevano su prove di nuoto, addominali, piegamenti e atletica, disciplina praticata con costanza da Francesca all’interno dell’As Merate.

“Penso che il test più difficile sia quello attitudinale perché i selezionatori vogliono capire se hai l’attitudine giusta per iniziare un percorso all’interno di una scuola militare”.

Dove non bisognerà studiare solo sui libri. Le lezioni tradizionali, equivalenti nel caso di Francesca a quelle del liceo classico (alla Douhet è attivata anche una classe di liceo scientifico), verranno affiancate da corsi di formazione finalizzati alla carriera militare in cui perfezionare le tecniche di sopravvivenza, prendere confidenza con il volo e con altre tecniche militari.

Proprio per questo, nel periodo estivo, sono previste attività di volo all’aeroporto di Guidonia in provincia di Roma. Non meno importante la preparazione sportiva con la possibilità di praticare diverse discipline come equitazione, scherma, nuoto, atletica leggera, pugilato, pallacanestro e pallavolo.

La cerimonia di incorporamento, a cui potranno partecipare i genitori, è in programma martedì 5 settembre con la consegna della prima tuta mimetica. “I primi dieci giorni serviranno per conoscere la scuola, strutturata come un collegio, le regole e i comportamenti da tenere. Dal 15 settembre inizieranno le lezioni che seguiranno il calendario scolastico della Regione Toscana con licenze e vacanze.

“Sarà una esperienza bellissima e molto stimolante – conclude Francesca che l’emozione del volo l’ha già provata a bordo di un ultraleggero a motore -. Non vedo proprio l’ora di iniziare”.

Mercoledì mattina ha incontrato insieme al papà Davide Bonfanti, ex consigliere comunale di minoranza in Comune ad Airuno, il sindaco Alessandro Milani: “Mi sono congratulata con lei per l’importante risultato raggiunto” ha precisato il primo cittadino, esprimendo l’auspicio di rivedere presto, in occasione di un congedo o di una licenza, la neo allieva della scuola militare dell’Aeronautica italiana, premiata lo scorso anno anche con la borsa di studio finanziata dall’amministrazione comunale.