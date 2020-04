Il Parco del Curone lancia la ‘caccia’ alla natura: foto e disegni… dalla finestra

Un’insolita iniziativa in questi giorni di quarantena

Foto e disegni realizzati osservando dalla finestra verranno pubblicati sul sito del parco

MONTEVECCHIA – Affacciarsi alla finestra per esplorare, da casa, quello che accade fuori. E’ l’invito giunto dagli educatori ambientali del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone che, in questi giorni di quarantena, hanno indetto una insolita… caccia alla natura. “Siamo ormai in primavera da dieci giorni, ma il clima è un po’ instabile e non si decide a intiepidirsi… E la natura cosa fa?” si sono domandati gli organizzatori del Parco con sede a Cascina Butto.

Ecco quindi un invito ad affacciarsi alle finestre per scoprire l’incessante lavoro della natura. “Possiamo esplorare quello che accade fuori anche se siamo nelle nostre case e, approfittando del silenzio che ci circonda, potremmo imbatterci in vicini di casa inaspettati. Animali che normalmente non vedremmo, ma che ora potrebbero sorprenderci mostrando la loro presenza”.

Un esempio? Lo scoiattolo rosso immortalato da un video documentario girato nei boschi del parco. Da qui l’invito alla caccia alla natura da declinare poi in una fotografia e in un disegno.

“Che sia un adulto o un bambino, un fotografo o un disegnatore, un dilettante o un esperto… andrà benissimo! Appostati alla finestra, sul balcone, in giardino per cercare di vedere un animale e poi mandaci una foto o un disegno con il tuo nome cognome e paese all’indirizzo mail ed_ambientale@parcocurone.it entro lunedì 6 aprile”. La foto o il disegno verrà pubblicata sul sito del Parco.