Merate, al via il corso di yoga con la Pro Loco

Le lezioni si terranno al centro anziani di piazza don Minzoni a partire dal 25 settembre

Il corso di yoga verrà tenuto dall’insegnante Alessia Mattavelli

MERATE – Dodici lezioni, a partire dal 25 settembre, per stare bene e avere maggiore consapevolezza del proprio corpo. Forte del successo raccolto nelle precedenti edizioni, la Pro Loco guidata da Simona Vitali ha deciso di promuovere un nuovo corso di yoga. Le lezioni saranno tenute dall’insegnante Alessia Mattavelli e si svolgeranno presso la sede del centro anziani di Merate in piazza don Minzoni. Sono previsti due turni: uno al mattino dalle 9 alle 10 e l’altro al pomeriggio dalle 19.45 alle 20.45. Il costo dell’iscrizione è di 100 euro per i soci: cifra che sale a 115 euro per i non soci, che dovranno pagare la tessera associativa Pro Loco. Per info ed iscrizioni contattare francacarlo@alice.it, specificando il turno scelto.