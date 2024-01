Merate, anno nuovo, viabilità nuova a Pagnano: operative le modifiche al traffico

Entrano in vigore oggi, giovedì 11 gennaio, le modifiche alla viabilità a Pagnano

La novità principale riguarda la strettoia di via San Remigio, percorribile solo in discesa verso la stazione di Cernusco

MERATE – Anno nuovo, viabilità nuova a Pagnano. Entra in vigore oggi, giovedì, la sperimentazione riguardante la disciplina del traffico in alcune vie della frazione meratese posta oltre la provinciale. All’albo pretorio del Comune è stata pubblicata l’ordinanza, firmata dal comandante della Polizia locale Davide Mondella, con cui vengono messe nero su bianco le modifiche alle viabilità, decise dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Panzeri per migliorare la vivibilità della frazione puntando sulla sicurezza, in primis dei pedoni.

Le novità avranno carattere sperimentale per sei mesi: toccherà quindi alla futura amministrazione comunale, che si insedierà dopo il voto amministrativo, in agenda molto probabilmente il 9 giugno, in concomitanza con le elezioni europee, stabilire se renderle poi definitive oppure apportare delle modifiche. Sta di fatto che da oggi e per almeno sei mesi la viabilità cambierà a Pagnano, così come annunciato durante la partecipata assemblea convocata alcuni mesi fa nei locali dell’ambulatorio medico .

Nei giorni scorsi gli operai del Comune hanno provveduto a posizionare i cartelli stradali inerenti alle nuove disposizioni mentre in mattinata erano al lavoro per completare la posa della segnaletica orizzontale.

Fulcro delle modifiche la strettoia di via San Remigio che verrà trasformata in senso unico a scendere verso la stazione di Cernusco. Le auto che dovranno salire in centro Pagnano saranno obbligate a svoltare a sinistra in via Lunga, il cui senso unico diventerà in uscita verso la chiesa di San Giorgio.

Per agevolare la svolta a sinistra, per chi sale, in via San Remigio ed effettuare così il giro ad anello, verrà posizionato uno stop in discesa all’altezza dell’intersezione obbligando le auto che stanno scendendo a far passare chi sale. In piazza San Carlo spariranno i cartelli di stop e senso unico a destra verso via Lunga, dove compariranno invece in uscita.

Le modifiche riguarderanno anche via Promessi Sposi dove entrerà in vigore il divieto di accesso per i non residenti (a Merate) dalle 7.30 alle 9 e dalle 17 alle 19 da lunedì a venerdì (eccetto festivi) per evitare che la strada si trasformi in una via di fuga per chi cerca di sfuggire al traffico sulla Statale.

Verrà istituito il divieto di accesso, sempre ad eccezione dei residenti in città, in via Lunga dalle 7.30 alle 9 da lunedì a venerdì (eccetto festivi).