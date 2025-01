Merate: aperta la campagna tesseramento alla Pro Loco

Il tesseramento potrà avvenire nella sede di via Roma

L’appello a unirsi al gruppo della Pro Loco e diventare protagonista delle iniziative della città di Merate

MERATE – È ufficialmente aperta la campagna di tesseramento 2025 della Pro Loco. Il nuovo direttivo, eletto alle elezioni dello scorso dicembre e capitanato dalla confermata presidente Simona Vitali, ha lanciato l’invito alla cittadinanza a unirsi al gruppo per diventare protagonista delle iniziative e delle proposte riservate alla comunità.

“Oltre a fornirci un supporto prezioso, essere socio ti permetterà di avere sconti sulle nostre proposte e di partecipare alle numerose attività dedicate come corsi, come quelli di yoga, giapponese e storia dell’arte e gite” puntualizzano dal direttivo alla ricerca anche di nuove idee volte alla promozione e alla valorizzazione culturale del territorio.

Per effettuare il tesseramento bisogna recarsi in sede (via Roma 11) tutti i martedì e i sabati dalle 10 alle 12. Il costo della tessera è di 15 euro. Per ulteriori informazioni: info@prolocomerate.org