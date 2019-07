Merate: con “Finalmente l’è venerdè” musica e buon cibo protagonisti a Cassina

Tre giorni di festa al campo sportivo di Cassina Fra Martino

Grandi protagonisti musicali per “Finalmente l’è venerdè”

MERATE – Quest’anno compie 10 anni e ormai è diventato un evento fisso dell’estate meratese. Inizia questa sera, venerdì, “Finalmente l’è venerdè”, kermesse in programma al Campo Sportivo Comunale di Cassina Frà Martino. Collaudato il programma che prevede buon cibo e ottima musica. Ricchissimo infatti il “menù” musicale.

Si comincia questa sera, venerdì, con gli Scramble and The Cats, band che proporrà il suo consueto rockabilly alternativo, con brani originali alternati a quelli composti da grandi nomi della storia del rock ‘n’roll. In apertura il grunge degli Albilenia, band con un repertorio originale in lingua italiana dalle sonorità ispirate ai gruppi della scena musicale di Seattle tra fine anni Ottanta e inizio Novanta.

Sabato sarà invece la volta di Teo e le veline grasse, gruppo che propone un mix di generi differenti reinterpretati in una chiave sempre nuova e di impatto. Prima dell’esibizione spazio all’Innamoratevi dj set.

Grande attesa per la giornata di domenica 14, quando sul palco di Cassina saliranno Marky Ramone e il suo gruppo Marky Ramone’s Blitzkrieg, in cui figura anche l’ex Bad Religion Greg Hetson. Il concerto sarà l’occasione per vedere un musicista membro di quella che forse è stata la band più importante del punk americano e non solo.