Merate, conferenza e mostra per parlare di autismo con Dietro la lavagna

Stasera la conferenza con il professor Giuseppe Aceti e sabato l’inaugurazione della mostra

L’iniziativa porta la firma dell’associazione Dietro la lavagna in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

MERATE – Una conferenza e una mostra di quadri per sensibilizzare e parlare di autismo. Le organizza l’associazione Dietro la lavagna per accendere i riflettori sui disturbi dello spettro autistico, insieme eterogeneo di problematiche del neurosviluppo caratterizzate da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività.

Questa sera, mercoledì 30 marzo, il professor Giuseppe Aceti, psicologo-psicoterapeuta cognitivo comportamentale, docente all’università degli Studi di Milano, terrà in Auditorium una conferenza dal titolo I comportamenti problematici: come provare ad affrontarli a casa e a scuola – Spunti per una gestione psicoeducativa efficace”.

Una necessità, quella di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie, dettata anche dai dati, diffusi dall’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, per cui 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) in Italia presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Sempre da oggi, l’atrio del Comune di Merate ospita la mostra “Silenzi su tela – 15 quadri in cerca di titolo” dell’artista Ludovico Bertin. Tutti i visitatori potranno dare un titolo alle opere di Ludovico scrivendolo su un quaderno che poi sarà lasciato a Ludovico.

L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 2 aprile (giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo) alle 15.30: l’esposizione resterà allestita fino al 22 aprile. Al termine, un’apposita giuria sceglierà 15 titoli tra quelli suggeriti.