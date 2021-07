L’iniziativa del centro estivo per suggellare un patto intergenerazionale tra bambini e anziani

I sassolini colorati sono stati consegnati in tre luoghi simbolo della città: la casa albergo Leoni, il centro anziani e il Municipio

MERATE – Hanno decorato, durante il centro ricreativo estivo di queste settimane, dei sassolini che hanno poi voluto donare ai meratesi in tre posti simbolo. E’ stata una giornata particolare quella di ieri, venerdì, per i ragazzi che stanno frequentato il centro estivo comunale, coordinato da Luca Mattavelli e allestito alla scuola primaria di Sartirana e a quella di via Montello.

Ed è proprio dalle rispettive sedi che i due gruppi di bambini e bambine sono partiti ieri mattina diretti gli uni alla casa albergo Leoni per consegnare i sassolini decorati agli ospiti, gli altri al centro anziani di piazza don Minzoni dove i preziosi regali sono stati poi consegnati ai frequentatori del centro nel pomeriggio dalla coordinatrice Raffaella Cogliati.

Entrambi i gruppi hanno poi fatto capolino in Municipio lasciando i sassolini sulle scale di ingresso. “Una bella iniziativa, che vuole ancora una volta avvicinare i bambini al mondo degli anziani” commenta soddisfatta l’assessore al Welfare Franca Maggioni presente per accogliere le due “ciurme” festose di bambini.