Merate, festa al Frisia per i 100 anni di Maria Iolanda

Ieri, domenica, i festeggiamenti per il compleanno centenario dell’ospite della Rsa di via don Gnocchi

Il sindaco Massimo Panzeri ha voluto portare i saluti e gli auguri dell’intera città

MERATE – Una torta squisita e gli auguri del sindaco Massimo Panzeri a nome di tutta la cittadinanza. Grande festa ieri, domenica, all’istituto Frisia per i 100 anni della signora Maria Iolanda, ospite dalla Rsa di via don Gnocchi. A unirsi ai festeggiamenti per la centenaria il primo cittadino che, dopo aver superato i rigorosi controlli anti Covid all’ingresso, ha potuto incontrare la centenaria meratese portando gli auguri dell’intera città. Panzeri ha approfittato dell’occasione per salutare i 180 utenti della struttura.