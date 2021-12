Il sindaco emetterà un’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherina per la fiera di Sant’Ambrogio e gli eventi natalizi affollati

Numeri stabili in città sul fronte dell’emergenza Covid: da metà dicembre apre l’hub vaccinale all’Area Cazzaniga

MERATE – Un’ordinanza ad hoc per prevedere l’obbligo di uso della mascherina all’aperto in occasione della Fiera di Sant’Ambrogio, in programma quindi il 7 e l’8 dicembre in centro e in tutti gli altri eventi natalizi affollati (qui il programma degli eventi natalizi meratesi promossi da Pro Loco e La Nostra Mela). E’ quanto emetterà a breve il sindaco Massimo Panzeri, mutuando l’esperienza già attuata dai colleghi sindaci di diversi capoluoghi di provincia in Lombardia, a partire da Milano e Bergamo.

Una misura prudenziale che il primo cittadino intende assumere per l’intera durata delle festività natalizie, andando così a introdurre un ulteriore strumento di prevenzione alla diffusione del contagio in un momento in cui i casi di positività sono in salita e spaventa l’incognita dalla variante Omicron.

A oggi la situazione a Merate sembra tutto sommato stabile sul fronte dell’andamento dell’epidemia da Covid 19. Rispetto all’aggiornamento di lunedì scorso, sono sei i nuovi positivi, portando a 1111 il numero di meratesi colpito dall’infezione. Non si registrano, fortunatamente, nuovi decessi mentre le persone sottoposte a sorveglianza attiva sono 33 (meno 24 rispetto a 9 giorni fa), di cui 20 di età inferiore ai 20 anni.

“A distanza di 9 giorni i dati locali sono fortunatamente in controtendenza, sia nel

numero dei negativizzati, sia nei soggetti sottoposti a sorveglianza attiva. Il contesto generale però invita a mantenere un atteggiamento prudente, in particolare negli ambienti pubblici – ha precisato il sindaco, aggiungendo – . Alla data odierna il 95,27% dei Cittadini di Merate, pari a 12.391 persone, ha ricevuto la 1^ dose di vaccino, su un target di popolazione di 13.006; a 11.575 persone è già stata somministrata anche la 2^ dose”. Prevista dalla seconda metà di dicembre l’apertura di un centro vaccinale nei locali comunali dell’area Cazzaniga, come anticipato settimana scorsa durante il tour di Asst di presentazione del nuovo distretto di Merate.