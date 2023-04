Merate. Giù le serrande di Stilcasa: il centro perde un negozio storico

Venerdì l’ultimo giorno di attività per lo storico negozio Stilcasa di piazza Prinetti

A incidere nella scelta costi di gestione, affitto e bollette

MERATE – Ha chiuso i battenti venerdì lo storico negozio Stilcasa Swaroski, presente in città da ben 47 anni. Il 31 marzo è stato infatti l’ultimo giorno di esercizio per l’attività fondata nel 1976 da Pinuccia Frati, dinamica e intraprendente imprenditrice scomparsa lo scorso anno, quando l’attività era passata nelle mani delle collaboratrici Daniela ed Eleonora Consonni.

Dopo aver cercato in mille modi di non chiudere e di cedere l’attività, le due titolari, complici i costi di affitto e le spese di gestione, diventate insostenibili cosi come le bollette, hanno dovuto procedere con la messa in liquidazione di tutti i beni e la chiusura del negozio.

Un colpo al cuore per loro e per tutti gli affezionati clienti che in questi anni hanno sempre trovato qualità, competenza e professionalità all’interno del negozio che, con le sue sei vetrate, si affaccia sul castello Prinetti.

Un vuoto per l’intera città per cui questo esercizio aveva sempre costituito un faro.

Nulla si sa al momento sul futuro del negozio: si rincorrono infatti voci su nuovi ingressi, ma per ora non si tratta di informazioni ufficiali.