Merate: grande festa alla materna di viale Verdi con i diplomi ai grandi

La festa si è tenuta mercoledì alla presenza dei genitori e di alcuni ospiti del vicino Cdd

I bambini hanno presentato quanto realizzato durante l’anno nell’ambito del progetto sulla multiculturalità

MERATE – Hanno presentato e realizzato alcune attività didattiche suddivisi in quattro laboratori dedicati a diversi angoli del mondo mettendo in mostra le tradizioni, gli usi e i costumi approfonditi durante il progetto annuale intitolato “La Multiculturalità nella nostra scuola”.

Grande festa mercoledì alla scuola dell’infanzia di Viale Verdi, le cui porte sono state aperte ai genitori ad alcuni ospiti con disabilità del vicino CDD sperimentando così un esemplare modello culturale di reale inclusione sociale.

Protagonisti indiscussi i bambini coinvolti in attività semplici e di condivisione in uno spazio accogliente e protetto come evidenzia Carmen Aloisio, referente della scuola dell’infanzia di Viale Verdi: “E’ stato un momento che ha permesso di regalare ai bambini e alle persone che hanno preso parte alla festa delle esperienze di condivisione emotive e relazionali che li hanno visti liberi di esprimersi, di incontrarsi e di conoscersi”.

Non solo. “Questa iniziativa ha rappresentato e rappresenta non solo una straordinaria opportunità di crescita per tutti gli attori coinvolti ma anche un’occasione di sperimentare un modello pedagogico e culturale di reale inclusione sociale nel nostro territorio”.

La mattinata si è conclusa con la consegna dei diplomi ai bambini grandi pronti a spiccare il volo verso la scuola primaria per una nuova ed importante avventura.