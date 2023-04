Merate ha svelato le sue bellezze con la biciclettata culturale

Ha suscitato interesse ed entusiasmo tra i partecipanti la proposta della biciclettata culturale

Un tour tra le bellezze e i tesori cittadini guidati dall’archeologo Luca Codara

MERATE – Ha colto nel segno la biciclettata culturale promossa dall’oratorio e della Pro Loco per mettere in mostra le bellezze cittadine in un tour sulle due ruote. Una cinquantina di persone ha infatti risposto all’appello presentandosi ieri, domenica, in oratorio e iniziando il giro della città, rigorosamente sulla due ruote.

A capitanare il gruppo il coadiutore don Davide Serra e l’archeologo Luca Codara, a cui è stato affidato il compito di fornire indicazioni e spiegazioni su alcuni beni presenti a Merate.

La prima tappa è stata infatti davanti all’ex oratorio di San Rocco, ex Basilica della santissima Immacola, oggetto anche di studi e approfondimenti in tesi di lauree universitarie, dopodiché, passando dal sentiero sterrato dalla Torre al lago, si è giunti a Sartirana con tappa alla chiesa vecchia e a quella nuova, progettata dall’archistar Mario Botta.

Sulla strada del ritorno, breve sosta davanti all’osservatorio astronomico di Brera per poi tornare in centro città con fermata davanti alla sede del Municipio, riqualificata anni fa dopo aver ospitato per decenni le scuole elementari.

Soddisfatti i partecipanti che hanno potuto coniugare una piacevole pedalata in giro per la città (effettuata in tutta sicurezza con la “scorta” della polizia locale) con l’approfondimento culturale e artistico grazie alle preziose e brillanti spiegazioni di Codara, capace di entusiasmare grandi e piccini facendolo scoprire loro un volto insolito della città.