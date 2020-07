Merate, in arrivo l’asfalto antirumore sulla provinciale e le luci colorate in Municipio

Sono diversi gli interventi programmati dal Comune grazie ai contribuiti di Regione e Stato

Panzeri: “Abbiamo spezzettato i 590mila euro previsti in diverse opere pubbliche tra Municipio, scuole, casa albergo Leoni, caserma, telecamere e strade”

MERATE – Dall’asfalto antirumore sulla provinciale 342 alle luci a led, a illuminazione variabile a Palazzo Tettamanti, passando per il rifacimento delle facciate della casa albergo Leoni a Sartirana e il posizionamento di nuove tende parasole nelle scuole cittadine. Sono solo alcuni degli interventi che l’amministrazione comunale ha messo in agenda nelle prossime settimane utilizzando i contributi, regionali e statali, a disposizione.

Complessivamente la manovra finanziaria ammonta a 590 mila euro, come spiega il sindaco Massimo Panzeri che ha tenuto per sé la delega ai Lavori pubblici: “Sono lavori importanti che riusciamo a realizzare nel giro di poco tempo grazie al contributo di 500mila euro messo a disposizione dalla Regione Lombardia nel cosiddetto Piano Marshall relativo al post emergenza covid. Abbiamo anche nelle casse 90mila euro provenienti dallo Stato. Entrambi i contributi prevedono che le opere debbano essere cantierizzate nel giro di poche settimane e precisamente entro il 15 settembre quelle coperte da fondi governativi e entro il 31 ottobre quelle finanziate con i soldi del Pirellone. Ed è per questo motivo che abbiamo optato per interventi più snelli e tali da non richiedere troppi passaggi burocratici, come ad esempio il parere della Sovraintendenza, che avrebbero inevitabilmente allungato i tempi di realizzazione”.

La posa di asfalto antirumore

Di concerto con l’ufficio tecnico è stato quindi redatto un programma di opere pronte a partire già nei prossimi giorni. Ben 170mila euro verranno destinati all’asfaltatura dell’ex via Statale, nel tratto compreso tra la rotonda di Pagnano e l’intersezione con via Terzaghi.

“Sono circa 400 metri di provinciale che necessitano di una corposa sistemazione del manto stradale. Non sarà però una semplice riasfaltatura visto che abbiamo deciso di prevedere la posa di un apposito asfalto antirumore in modo da diminuire l’inquinamento acustico di questa zona, caratterizzata da un traffico molto elevato”. Una criticità, quest’ultima, rilevata anche dal piano per il miglioramento dell’impatto acustico del Comune, elaborato alcuni mesi fa, tanto da consigliare all’amministrazione comunale di iniziare a prendere dei provvedimenti lungo le arterie più trafficate.

“Si tratta di una prima tranche di lavori. L’intenzione è quella di posizionare l’asfalto antirumore su entrambe le strada provinciali (la 342 e la 54, ndr) che attraversano, da nord a sud, e da est a ovest, la nostra città”. Per ora si inizia da un primo tratto, sulla 342 tra Pagnano e via Terzaghi, dopodichè si procederà facendo combaciare il rifacimento del manto stradale con la posa del nuovo asfalto, chiaramente più costoso rispetto a quello classico.

Luci a led colorate sul Comune

Le novità riguarderanno anche Palazzo Tettamanti dove l’intenzione è quella di portare avanti un progetto di arredo urbano sostituendo l’attuale impianto di illuminazione esterna, vecchio e obsoleto. “E’ un po’ un mio pallino e sono contento che possa andare in porto. Abbiamo stanziato 50mila euro per la posa di faretti a led, di ultima generazione e a basso consumo energetico. Oltre a essere più efficienti rispetto a quelli attuali, permetteranno di illuminare il Municipio con colori diversi e specifici a seconda di determinati eventi o ricorrenze”. Nell’intervento sono previsti anche i costi per riattivare l’illuminazione davanti al Castello Prinetti in modo da mettere in mostra e dare risalto a uno dei gioielli architettonici della città.

Interventi anche sulle scuole

E sempre alla luce, anche se, questa volta, per attenuare gli effetti indesiderati di quella naturale, guarda l’intervento da 105mila euro previsto per sostituire le vecchie veneziane presenti alla scuola primaria di Sartirana e acquistare nuove tende parasole per la primaria di via Montello.

Sempre a Sartirana si interverrà alla casa albergo Leoni. All’intervento, già previsto sul tetto (stimato in 100mila euro), è stato aggiunto quello di rifacimento delle facciate. Negli 80mila euro sono compresi anche i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche

Tra i lavori finanziati anche quello relativo alla creazione di un attraversamento idraulico nell’ex area Diana in modo da convogliare, in un unico grande tubo, le acque chiare provenienti da via San Francesco, una zona solitamente soggetta ad allagamenti in caso di abbondanti precipitazioni.

Videosorveglianza in piazza Libertà

Verrà sistemato e riqualificazione anche l’ingresso del cimitero di Merate mentre 15mila euro sono destinati all’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza in modo da posizionare occhi elettronici anche in piazza Libertà. “Al momento la piazza dietro al Municipio, inaugurata poco più di un anno fa, risulta sprovvista di telecamere mentre erano già state posizionate nel parcheggio sottostante. Con questi fondi, riusciremo a installare anche nuove telecamere potenziando il sistema di videosorveglianza attualmente in funzione”.Infine 25mila euro sono stati destinati a interventi di manutenzione straordinaria alla caserma dei Carabinieri.