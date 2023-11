Merate, la piazza si addobba per Natale: posizionato l’igloo luminoso

L’accensione ufficiale dell’igloo luminoso è in calendario il 2 dicembre

Fervono i preparativi in vista delle festività di Natale

MERATE – Comincia a prendere forma… l’atmosfera di Natale in città. Non sono passate inosservate, questa mattina, venerdì, le operazioni di installazione dell’igloo luminoso grazie al quale sarà possibile sentirsi un po’ al Polo Nord anche restando semplicemente a Merate.

L’iniziativa rientra nella serie di proposte elaborate dalla Pro Loco per rendere magico e imperdibile il Natale 2023 a Merate.

Presenti in piazza anche l’assessore Fiorenza Albani e la presidente della Pro Loco Simona Vitali che hanno supervisionato sulle operazioni di montaggio nell’igloo, posizionato al posto della fontana di piazza degli Eroi, opportunamente coperta con degli assi di legno.

L’accensione ufficiale dell’installazione, che diventerà la sede privilegiata per scattare selfie e fotografie con cui partecipare al contest di Natale lanciato dalla Pro Loco, è in programma per sabato 2 dicembre. Le luci però potrebbero accendersi anche prima, una volta pronte le luminarie e le proiezioni luminose sul castello e sulla chiesa parrocchiale, a cui sta lavorando l’amministrazione comunale.