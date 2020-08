Merate, lago di Sartirana: in consiglio di gestione il piano di risanamento

Giovedì è in programma la riunione del consiglio di gestione della riserva del lago di Sartirana

E’ il primo incontro dopo la moria di 35 quintali di pesci di inizio agosto. “Consegneremo le analisi delle acque e il piano di estrazione del sedimento”

MERATE – La relazione con l’analisi delle acque del lago e il progetto definitivo di estrazione del sedimento per il risanamento delle acque. E’ quanto verrà consegnato domani, giovedì, durante la riunione del consiglio di gestione della riserva del lago di Sartirana convocata dal presidente, l’assessore Andrea Robbiani.

Il primo Consiglio di gestione dopo la moria di pesci

Si tratta del primo incontro ufficiale del consiglio di gestione dopo l’ingente moria di pesci che si è verificata a inizio agosto nelle acque del lago. Ben 35 i quintali di pesci morti portati a riva dai pescatori, durante le operazioni di recupero delle carcasse durate diversi giorni. Durante i sopralluoghi effettuati nei giorni immediatamente dopo il disastro ambientale, l’idrobiologo Alberto Negri aveva spiegato che la moria si era verificata per un drastico crollo dell’ossigeno anche negli strati più superficiali delle acque, rendendo estremamente critico il già compromesso quadro di salute del lago gravato da una cronica situazione di anossia.

Il progetto di estrazione del sedime dal lago di Sartirana

“Quanto successo a inizio agosto ha reso ancora più evidente e non più differibile nel tempo la necessità di interventi di sanificazione del nostro lago – puntualizza l’assessore Robbiani che ha dato avvio nelle scorse settimane a un maxi intervento di pulizia delle aree verdi intorno allo specchio lacustre per liberare anche i canali di scolo delle acque – . Non a caso ci eravamo già mossi per passare dagli studi a un progetto vero e proprio di riqualificazione attraverso l’estrazione del sedimento. Il progetto, effettuato dal dottor Negri, è pronto e domani verrà diffuso ai commissari insieme alle analisi delle acque del lago. Ai commissari del consiglio di gestione chiederò anche di presentare proposte per la stesura del nuovo piano di gestione”.

Da redigere anche il piano di gestione

Robbiani ha già calendarizzato una successiva riunione del consiglio di gestione per il 7 settembre. “Predisporre il piano di gestione vuol dire indicare la direzione che vogliamo prendere e mettere i paletti su quello che si potrà o non si potrà fare all’interno della riserva”.

Un passaggio importante e delicato in vista anche del futuro passaggio della riserva del lago di Sartirana nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone così come espressamente richiesto e ribadito dalla Regione.