Merate, l’istituto Clerici si rifà il look grazie anche al ‘regalo’ della famiglia Frisia

Il progetto ha un costo di 255mila euro, di cui 55mila euro messi a disposizione dalla famiglia Frisia tramite una sponsorizzazione

L’intervento mira a migliorare l’immagine esteriore e il confort abitativo dell’edificio, dove è situato l’istituto Clerici, donato a suo tempo sempre dalla stessa famiglia

MERATE – Dal rifacimento della parte esterna alla sistemazione dell’ingresso passando per la riqualificazione dei bagni, l’impermeabilizzazione della struttura e la sostituzione di alcuni serramenti. E’ l’importante lavoro di restyling a cui verrà sottoposto nei prossimi mesi l’istituto Clerici, edificio donato dalla famiglia Frisia al Comune di Merate nonché sede, da diversi anni, della scuola professionale meratese.

La Giunta, guidata dal sindaco Massimo Panzeri, ha deliberato martedì il progetto di manutenzione straordinaria della scuola situata in via don Cazzaniga. La spesa prevista è di 255mila euro, di cui 200mila euro verranno finanziati dal Comune e i restanti 55mila euro tramite la sponsorizzazione ricevuta tempo fa dal Comune sempre tramite un erede della famiglia Frisia. “L’importante gesto di amore e legame alla città mostrata dal signor Frisia, che ci aveva comunicato due anni fa la disponibilità a prendersi in carico i costi di ritinteggiatura dello stabile, ci hanno spinto a promuovere un intervento più corposo volto a migliorarne l’immagine esteriore e il comfort abitativo”.

Da qui il progetto di manutenzione straordinaria affidato all’ingegner Luca Paolo Cereda che ha effettuato una relazione sullo stato dell’edificio, formato da due corpi di fabbrica regolari, addossati tra loro e collegati, con la riconoscibilissima tessitura muraria in calcestruzzo e laterizio con la facciata nord in parte intonacata – in corrispondenza dell’ingresso – e per più parte rivestita da piastrelle color mattone.

“Avremmo voluto cambiare il colore del rivestimento esterno optando per un grigio, ma la Soprintendenza ha optato per il mantenimento del colore attuale” aggiunge Panzeri, sottolineando come la Giunta approverà, settimana prossima, l’esecutivo con l’obiettivo di andare a gara il più velocemente possibile in modo da poter iniziare i lavori sfruttando la pausa estiva.