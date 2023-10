Merate, lo Street Food piace anche in via degli Alpini

In tanti nel fine settimana all’Hop Hop Street Food

L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco di Merate

MERATE – Location diverse ma consueto successo per l’Hop Hop Street Food, promosso dalla Pro Loco nel fine settimana appena conclusa nell’insolita location di via degli Alpini.

La tre giorni di evento ha fatto registrare una buona partecipazione di pubblico che ha potuto sbizzarrirsi e gustare piatti tipici di tutto il mondo e della tradizione regionale italiana.

Un viaggio nel sapore e nel gusto che ha colto, ancora una volta, nel segno. Soddisfatta la presidente della Pro Loco Simona Vitali che coglie l’occasione per condividere una riflessione sulla location: “Era giusto cambiare e proporre il secondo appuntamento annuale in un posto diverso rispetto al centro, che ha ospitato lo Street Food in primavera. E’ stato un grande successo anche qui, dove abbiamo potuto contare su uno spazio più ampio. Ritengo però, e questa è una considerazione strettamente personale, che il centro storico sia il luogo deputato a ospitare gli eventi che possono portare alla città quel qualcosa che sta perdendo”.